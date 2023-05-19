عتاب تحول لجريمة.. مقتل عامل في مشاجرة بقرية أم صابر بالبحيرة

لقي شخص مصرعه دهساً بالسيارة من أحد الأشخاص بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، عقب مشادة كلامية بسبب قيادة أبناء المتهم للسيارات برعونة داخل القرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مقتل عامل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى جثة «عمرو. ا»، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

مشادة كلامية السبب وراء الحادث

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن السبب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، جراء معاتبة المجنى عليه للجاني بسرعة قيادة أبنائه للسيارات بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فقام بدهسه مما أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقل ضباط مركز شرطة بدر إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى« عمرو. ا»، مقيم قرية أم صابر التابعة لذات المركز.

تصريح بدفن جثة المجنى عليه

وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقرر التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

ووجّه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم، محامٍ بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى الإعدام كونه قتلاً مع سبق الإصرار.