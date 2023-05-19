الشيخ عبد الخالق عطيفي يكشف لـ قناة الناس عقوبة من لا يغض البصر  

قال الشيخ عبد الخالق عطيفي، إن من لا يغض البصر ويرسل عينه كيفما يشاء، وينظر للمحرمات كيفما شاء، تقع عليه عقوبات نظير مخالفته لأوامر الله سبحانه وتعالى، منها أنه يرث شيئا في قلبه من الحسرات والندم، وكما قال الشاعر إذا أطلقت طرفك رائدا، أورثك شيء من الحسرات، ورأيت الذي لا كله أنت صابر عليه ولا على بعضه أنت صابر.

جمع الحسرات في قلبه

أوضح «عطيفي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات»، المذاع على قناة الناس، أن الإنسان إذا أطلق نظره في خلق الله جمع الحسرات في قلبه والندم المتتابع، والنظرة تجرح قلب الإنسان، والإنسان الطبيعي إذا جرحه شيء لن يذهب إليه مره أخرى.

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.