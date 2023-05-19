أحمد نبوي عبر «قناة الناس»: يجب الاهتمام بالمظهر كما كان يفعل النبي

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنه من الضروري على كل مسلم ومسلمة، أن يكون قدوتهم في الحياة النبي العدنان محمد صلي الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنه يجب على كل أتباع النبي الكريم أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في النظافة الشخصية والعناية بالمظهر.

الأزهري: الرسول دائما ما كان يهتم بالنظافة الشخصية

وأضاف الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، خلال تقديمه لبرنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة، أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يهتم بالنظافة الشخصية وعنايته بمظهره الخارجي، وهو الأمر الذي يجب على كل المسلمين أن ينتهجوه أسوه بالنبي عليه الصلاة والسلام.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.