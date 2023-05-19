ضبط مقطورة نقل ثقيل محملة بـ71 طن قمح محلي بكفر الشيخ دون تصريح

نجح رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، في ضبط كميات كبيرة من القمح على متن مقطورة نقل ثقيل على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس، قبل نقلها إلى محافظة الإسكندرية دون وجود تصريح خاص بذلك.

ضبط مقطورة نقل ثقيل محملة بـ71 طن قمح محلي

وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، باعتزام شخص ويقيم بمركز قلين، نقل أطنان من القمح من مركز الحامول إلى خارج المحافظة لحسابه الشخصي دون وجود تصريح مخصص لذلك بغرض تهريبها للحصول على أرباح غير مشروعة وراء ذلك.

وشُكلت حملة من مباحث التموين في كفر الشيخ ترأسها المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، ضمت محمود السرو، بقسم مباحث التموين، لإحباط عملية تهريب كميات القمح عقب ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

ونجح رجال الحملة في ضبط سيارة نقل ثقيل بجرار يحمل لوحات معدنية أرقام «ع س د 9277» ومقطورة تحمل لوحات معدنية أرقام «ع ه ت 1497» مرور المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتحمل على متن المقطورة 71 طن قمح محلي.

التحفظ على المضبوطات

وكشفت عملية الضبط عدم وجود تصريح مخصص بنقل كميات القمح المحملة على متن المقطورة، فيما جرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 8961 لسنة 2023 جنح مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.