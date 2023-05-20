دولة تحصل على 3 مليارات دولار بالخطأ من أمريكا

ذكر مسؤولون في الكونجرس والإدارة الأمريكية، لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن هناك خطأ حدث في الدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، جعل كييف تحصل على 3 مليارات دولار بالخطأ، وسيتم تمرير هذه المساعدات الإضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر المقبل.

خطأ مكتشف بالصدفة

أوضح المسؤولون، أن الخطأ اطلع عليه المشرعون وموظفو الكونجرس الخميس الماضي، وهذا أصاب الجمهوريين بالإحباط، لافتين إلى أن هذا الخطأ تم اكتشافه قبل شهرين، وهو خطأ لا يغتفر.

أمريكا مستمرة في دعم أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الولايات المتحدة مستمرة في تزويد أوكرانيا بالأنظمة الصاروخية والذخائر العنقودية للانتصار على روسيا، مشيرة إلى أنها منحت أوكرانيا 2.3 مليار دولار، ثم اكتشفت أنه تم بالخطأ تقديم مساعدات وصلت إلى 5.3 مليار دولار.

سبب ارتفاع قيمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

أوضحت أنه جرى استخدام قيمة الاستبدال الخاص بالأسلحة، بدلا من قيمة السلاح الفعلي، وهذا أدى لارتفاع تكلفة كل حزمة، خاصة أن الأسلحة الجديدة تكلفتها أكثر من الأسلحة القديمة.

أمريكا أكبر داعم لأوكرانيا ضد روسيا

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بيانات عدة، تشير فيها إلى أنها أكثر دولة مستمرة في دعم أوكرانيا منذ بداية أزمتها مع روسيا الاتحادية نهاية فبراير 2022.