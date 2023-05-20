دوي انفجارات في مناطق أوكرانية.. بينها كييف

أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع دوي انفجارات في تشيرنيهيف وجيتومير، فضلا عن سماع انفجارات أخرى في «كييف»، وفقا لما ذكره موقع «سترانا» الأوكراني.

دوى صافرات الإنذار في خاركيف

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت إدارة العاصمة الأوكرانية، عبر «تليجرام»، حالة التأهب الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية، فيما أظهرت بيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، إعلان إنذار جوي في مناطق: «كييف، تشيرنيهيف»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

كما دوت صافرات الإنذار في مقاطعات: «خاركيف، دنيبروبتروفسك، بولتافا»، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في مقاطعة زابوريجيا».

الخارجية الروسية تكشف أكبر خطأ ارتكبه مستشار ألمانيا

وكشفت وزارة الخارجية الروسية عن أكبر خطأ ارتكبه مستشار ألمانيا أولاف شولتس، وقالت على لسان المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا، إن أكبر خطأ هو السخرية من إبادة سكان دونباس جنوب شرق أوكرانيا، والتي ارتكبها خلال مؤتمر «ميونخ للأمن 2022»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان مستشار ألمانيا، اولاف شولتس، أعرب خلال مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير 2022، تعليقا على موقف روسيا، أن القول إن هناك إبادة جماعية في «دونباس» أمر مضحك بالطبع.

وأشارت زاخاروفا، في مقابلة مع توماس روبير، إلى أن مستشار ألمانيا أولاف شولتس سيدخل التاريخ ليس فقط في بلاده، ولكن في العالم بأسره كشخص يسخر من بؤس الناس، مضيفة ردا على سؤال حول حول ما يجب على دول الغرب فعله لاستعادة ثقة روسيا، أنها يجب أن تتوقف عن تضخيم الأزمة الاوكرانية.