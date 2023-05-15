دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية بعدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الاثنين، للتحذير من غارات جوية روسية في عدة مقاطعات أوكرانية بينها: «نيكولايف، خاركيف، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، إن الطائرات الحربية الروسية الأربع التي تحطمت في منطقة على الحدود مع أوكرانيا ربما تكون قد أسقطت بأيدي قوات روسية.

وامس الأول السبت، تحطمت طائرتين مقاتلتين «سو 34» و«سو 35» وطائرتي هليكوبتر عسكريتين من طراز «مي-8» في منطقة بريانسك السبت.

ومساء أمس الأحد، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار عشاء عمل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيسة الوزراء الفرنسية تستقبل زيلينسكي بقاعدة جوية

وفي زيارة غير معلنة لفرنسا، وصل زيلينسكي، مساء أمس الأحد إلى قاعدة «فيلاكوبلاي» الجوية في جنوب غرب العاصمة باريس، فيما كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في استقبال الرئيس الأوكراني.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيسان سيبحثان في دعم «باريس» استجابة للحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والإنساني.

الرئيس الفرنسي: روسيا خسرت جيوسياسياً في الأزمة

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن روسيا خسرت جيوسياسياً، في الأزمة الاوكرانية، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، إن «موسكو» بدأت شكلاً من أشكال التبعية لـ «بكين».

وأشار ماكرون، إلى خسارة روسيا، الوصول إلى بحر البلطيق، موضحا أن العملية الخاصة ليست عملية خاصة لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر التعبئة.

وفي حفل تسلمه «جائزة شارلمان» في ألمانيا، سقطت الجائزة الدولية التي نالها زيلينسكي خلال بث مباشر لحفل تسليم الجائزة، فيما وجه رئيس زيلينسكي أصابع الاتهام إلى روسيا واتهمها بوجود يد لها بالحفل، وقاطع خطابه بالقول: «إنهم الروس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.