خبير تفاوض سوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة جدة قد تقود لوقف إطلاق النار في الخرطوم

استبعد اللواء الدكتور أمين إسماعيل المجذوب خبير إدارة الأزمات والتفاوض بالسودان، إمكانية حل الأزمة في السودان بوساطة سودانية سودانية، معتبرًا أنها فشلت.

المفاوضات الآن جارية في جدة وقد توقف الحرب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المفاوضات الآن في جدة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، مشيرًا إلى أنها مبادرة أقليمية دولية، قد تقود لوقف إطلاق النار وهدنة طويلة المدى، وفتح المسارات الإنسانية.

وأكد أن الحرب قد تستمر، وذلك في حالة تعنت قوات الدعم السريع، وقد يكون يكون هناك تدخل خارجي، سواء بمراقبين يعملوا على فصل القوات المشتبكة، وبالتالي يكون هناك رقابة إقليمية ودولية أو توقيع عقوبات دولية على المتشددين في هذه الحرب، الذي سيقود لقرارات في مجلس الأمن.

ربما يتم تكليف الدكتور جبريل إبراهيم بمنصب رئيس الوزراء

وأشار إلى أنه ربما يتم تكليف الدكتور جبريل إبراهيم بمنصب رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه ممن وقعوا على اتفاق جوبا، معتبرًا أن إحياء اتفاق جوبا، فيه نوع من الذكاء، لأنه يدعم الأقاليم التي كانت مهمشة، وربما يتم تعميمه في المستقبل على جميع الأقاليم.