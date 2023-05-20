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أستاذ علوم سياسية روسي لـ«القاهرة الإخبارية»: هناك مؤامرة ومخطط على موسكو

كتب:

أحمد حامد دياب
06:51 ص | السبت 20 مايو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية بموسكو، أن هناك مخططات من أجل تفكيك روسيا، مشيرًا إلى أنه كان هناك تغير في السياسة الغربية، واستخدام لبرامج السياسة الناعمة من الإدارة الأمريكية، من أجل تنفيذ هذه المخططات.

أمريكا استخدمت أدوات هذه المؤامرات مثل المنظمات غير الربحية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الولايات المتحدة استخدمت أدوات في ذلك، مثل المنظمات غير الربحية، وما يٌعرف بـ«دمقرطة العالم»، مشيرًا إلى أن الأمر لا يعتبر مؤامرة على روسيا، لكنها خارطة طريق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأساليب جديدة اتبعتها.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مرتبطا بالصراع القائم اليوم، أو نتائج هذا الصراع بين الشرق والغرب، الذي تسبب في العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه المؤامرات بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبعد محاولات روسيا لاستعادة نفسها كقطب إقليمي ثم كقطب دولي.

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بقلم أحمد حامد دياب