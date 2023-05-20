أكثر 5 مدن ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. العظمى في أسوان 35 مئوية

تواصل درجات الحرارة انخفاضها خلال طقس اليوم السبت على كل الأنحاء، ليسود طقس حار إلى معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتسجل مدن ومحافظات مصر أقل من 30 مئوية بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة في 5 مدن، ليسود طقس شديدة الحرارة نهارا، حيث تتجاوز العظمى فيها 35 مئوية، مع سطوع أشعة الشمس نهارا.

ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح

وتسجل المدن الأكثر ارتفاعا في الحرارة، اليوم السبت، درجات حرارة تتراوح بين 34 و35 مئوية لدرجة الحرارة العظمى، والصغرى بين 22 و23 مئوية، فضلا عن هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من اليوم، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وانعدام فرصة سقوط الأمطار، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وتضمنت أكثر 5 مدن ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم ما يلي:

- أسوان 35 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

- أبو سمبل 34 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الأقصر 34 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- سفاجا 34 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 34 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.