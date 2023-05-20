وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية اليوم، وتفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صباح اليوم، مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، التى تنطلق في 121 لجنة موزعة على 15 خط سير على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 47 ألفًا و261 طالبًا وطالبة وفق الجدول المعلن من قِبل الوزارة.

توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

وانطلقت السيارات التي تحمل أسئلة المواد العملية لامتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الدقهلية، إلى المدارس بحضور كل من: أيمن البرامونى، مدير عام التعليم الفني ووليد محي مدير أمن المديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إنه اطمأن على خطوط توزيع الأسئلة، ووصول السيارات المخصصة لتوزيع الأسئلة للمقار الامتحانية.

التنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين مركز توزيع الأسئلة

وأضاف أنه تأكد من تواجد جميع أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى الامتحانية.

وأشار إلى أنّ الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية، وصلت إلى مركز التوزيع، وجرى توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وأكد وكيل الوزارة، أنّ المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات «الصحة - الإسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية» كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية، بامتحان «العملي» اليوم، الخمس والثلاث سنوات بجميع النوعيات، ويبلغ عدد الطلبة: «30 ألفًا و361 طالب صناعي – 13 ألفًا و42 طالب تجاري، و626 فندقي، و3232 زراعي»، كما بلغ عدد اللجان 177 لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات الخميس المقبل، كما ينطلق الامتحان التحريري يوم السبت 27 مايو حتى الخميس 8 يونيو.