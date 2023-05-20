إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، مدرسان ونجلهما، في حادث انقلاب دراجة نارية، في مطلع كوبري النيل القديم، من الجهة الشرقية بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية في مطلع كوبري النيل القديم من الجهة الشرقية بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة زوجين ونجلهما، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى التخصصي المصابين في الحادث وهم: «هاني م.ح» 54 عامًا، مُدرس، مصابًا بكسر في الساق اليسرى، وزوجته «انتصار ا»، 49 عامًا، مصابة بجروح وكدمات، ونجلهما، «يوسف» 12 عامًا، طالب، مصابًا بجروح وكدمات.