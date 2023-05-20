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السكة الحديد تضيف عربات تهوية لقطارات الوجه البحري

كتب:

كريم روماني
10:13 ص | السبت 20 مايو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

قررت هيئة السكك الحديدية، تعديل تركيب قطار رقم 661 إكسبريس «وردان - إيتاى البارود - الإسكندرية» بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية، اعتبارًا من غد الأحد، في إطار أعمال التطوير والتحديث المستمرة لمنظومة السكك الحديدية والتي تشمل إضافة نوعيات جديدة من القطارات، فضلًا عن تطوير نظم الإشارات.

تعديل تركيب قطار رقم 118 إكسبريس

أيضًا تعمل هيئة السكك الحديدية غدًا الأحد على تعديل تركيب قطار رقم 118 إكسبريس «الإسكندرية - منوف - القاهرة» بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية، لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، لافتة إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني لزيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم 

وفي سياق منفصل، حددت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد على خطوط الوجهين البحري والقبلي:

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة. 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.