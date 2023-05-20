هل تشهد البلاد موجات حارة خلال الأيام المقبلة؟.. الأرصاد توضح

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض خلال الساعات المقبلة، بعدما شهدت البلاد موجة حارة أمس الأول، لتمر البلاد بتقلبات جوية حادة.

وأضافت «منار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن البلاد ستشهد موجات حارة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن النصف الثاني من فصل الربيع، سيشهد تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة.

موجات حارة جديدة

وبداية من غدٍ الأحد، نشعر بارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، حيث تتأثر حالة الطقس بكتل هوائية صحراوية، وتستمر على مدار الأسبوع حتى الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 21 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة الاثنين 22 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 30.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.