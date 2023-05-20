وزير الري: لدينا منظومة شكاوى دقيقة.. ودرسنا 250 استغاثة الشهر الماضي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، مشيراً إلى أنَّ الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين، في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وزير الري: أجهزة الوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين

وأكّد وزير الري، دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

واستعرض سويلم منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري، والتي تمّ إعدادها مؤخراً بمعرفة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة كنافذة جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين، وباعتبارها وسيلة أكثر سرعة وفاعلية في التعامل مع الشكاوى بين أجهزة الوزارة المختلفة.

كما استعرض موقف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي أوضحت أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر ابريل 2023 بلغت 69%، كما انتهت الوزارة من بحث ودراسة 250 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل 2023.

وزير الري: منظومة شكاوى إلكترونية جديدة بالوزارة

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بهيئة الصرف لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالي قرية «المثلث» بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ من ارتفاع منسوب مياه الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، مما أدى إلى تلف محصول القمح بالقرية، والإدارة العامة لصرف كفر الشيخ بحسم الشكوى على مجمع رقم 16 على مصرف محيط نمرة 7 الغربي بمنطقة أبو خشبة الأولى، والمجمع حالياً يعمل بكفاءة وتم حسم الشكوى.

وفي محافظة الغربية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزه هيئة الصرف المختصة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن انسداد مصرف السنطة المار بقرية القرشية بمركز السنطة، وفور تلقي الشكوى عاينت الإدارة العامة لصرف الغربية بالمعاينة على الطبيعة وعمل الصيانة اللازمة للمجمع ذاتياً بمعدات الهيئة والمجمع اصبح يعمل بكفاءة، وتمّ حسم الشكوى.

وفي محافظة الشرقية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير الى شكوى أهالي قرية البرابرة بمركز ههيا من تراكم المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة بترعة بحر الحجر المتفرعة من ترعه مشتول أمام تغطيه قرية البرابرة، وتمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة بمحافظة الشرقية ورفع المخلفات من قبل مقاول التطهيرات، وحسم الشكوى.

وفي محافظة الدقهلية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر الأهالي من قيام البعض بوضع كتل خرسانية ومخلفات بمسقى الري مما أدى لردمها وانقطاع مياه الري بقريه النزل بمركز منيه النصر بمحافظه الدقهلية، إذ تمّ بحث الشكوى وإصدار قرار مؤقت بفتح المسقى والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لفتح المسقي حسماً للشكوى.

وفي محافظة البحيرة، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لهيئة الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي عزبة الغرق بزاوية صقر من تغطيه مصرف خصوصي بشكل أدى لإلحاق الضرر بمنازل الأهالي نتيجة لانسداد المصرف، إذ تمّ إجراء معاينة على الطبيعة والتنسيق مع الجمعية الزراعية المختصة، وإصدار قرار تمكين لفتح المصرف وإعادته لوضعه الطبيعي وذلك طبقا لقانون الري والصرف وتمّ حسم الشكوى.

وفي محافظة الإسكندرية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية لمحافظة الإسكندرية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من انقطاع مياه الري عن مشروع زويل، إذ تمّ بحث الشكوى وتوصيل المياه للنهايات.

وفي محافظة أسوان، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية لمحافظة أسوان بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية الشبيكة من انقطاع مياه الري بترعة الكاجوج المغذاة من محطه سلوا قبلي، إذ تم بحث الشكوى بمعرفه أجهزة الوزارة المختصة بالمحافظة وتبين أن انقطاع مياه الري كان بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة بسبب سوء الأحوال الجوية وتم اصلاح العطل وحسم الشكوى وري الزمام بالكامل.