امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بقنا.. تجهيز 301 لجنة لاستقبال 55 ألف طالب

أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا اليوم الأربعاء، استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بقنا للفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023، المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الخميس 25 مايو الجاري.

امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا.. 55 ألف طالب وطالبة

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 54882 طالب وطالبة موزعين على 301 لجنة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني 610 طالب وطالبة موزعين على 6 لجان.

القرارات الوزارية

وشدد «السيد»، وكيل تعليم قنا على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلى حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا.. غرفة عمليات متواصلو

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة بأفرعها بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهاده الإعدادية للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.