57 مليون جنيه.. إيرادات السينما المصرية في العيد

نجحت السينما المصرية خلال موسم عيد الفطر في تحقيق إيرادات مرتفعة وصلت إلى 57.6 مليون جنيه، من عرض 7 أفلام خلال أيام العيد، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، وجاء في المركز الأول فيلم «هارلي»، للمخرج محمد سامي وبطولة الفنان محمد رمضان، بإجمالي إيرادات تجاوز 24 مليون جنيه.

فيلم الرعب «يوم 13» يحقق 11 مليون جنيه

وجاء فيلم الرعب «يوم 13» للمخرج وائل عبدالله بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات، محققا 11 مليون جنيه، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفيلم الكوميدي «ابن الحاج أحمد»، للمخرج معتز التوني بإيرادات بلغت 8.2 مليون جنيه، وبفارق ضئيل عن المركز الثالث جاء فيلم «بعد الشر»، في المركز الرابع بإيرادات 8.1 مليون جنيه.

«رمسيس باريس» يحقق 2.3 مليون جنيه.. و«ساعة إجابة» في المركز الأخير

ولم يحقق فيلم «رمسيس باريس»، للمخرج أحمد خالد موسى سوى 2.3 مليون جنيه، ليأتي في المركز الخامس، تلاه فيلم «مغامرات كوكو»، محققا 1.8 مليون جنيه، أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم «ساعة إجابة»، بإجمالي إيرادات 884 ألف جنيه.