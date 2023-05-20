موعد عيد الأضحى 1444-2023 في السعودية فلكيا.. اعرف مدة العطلة الرسمية

موعد عيد الأضحى 1444-2023 في السعودية، من الأمور التي تهم الكثير من المسلمين حول العالم، فقبيل العيد تأتي أقدس المناسك وهي الحج الفرض الخامس في الإسلام الذي يحرص علي أدائه الملايين سنويًا.

موعد عيد الأضحى 1444-2023 في السعودية

وأعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة، أنَّ موعد عيد الأضحى 1444-2023 في السعودية فلكيًا سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو الموافق 10 ذي الحجة، وحتى السبت 1 يوليو الموافق 14 ذي الحجة، بينما شرعًا سيتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد عيد الأضحى عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة خلال 4 أسابيع مقبلة.

موعد يوم عرفة في المملكة العربية السعودية

ومن المتوقع أن يكون يوم عرفة هو الثلاثاء الموافق 27 يونيو الذي يتزامن يوم 9 ذي الحجة، وهو من أقدس أيام العام للمسلمين، حيث يقف المؤمنين على جبل عرفات، حيث الذكر والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء، وقراءة القرآن الكريم.

العطلة الرسمية بالمملكة بمناسبة عيد الأضحى

ووفق المعلن من الأجندة العطلات الرسمية بالمملكة والتي نشرت مطلع العام الجاري بوكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالمملكة تبدأ من يوم الجمعة 5 ذو الحجة الموافق 23 يونيو، وتستمر حتى يوم الأحد 15 ذو الحجة الذي يتزامن يوم 3 يوليو.

ويتزامن عيد الأضحى لهذا العام مع بداية فصل الصيف 2023، لذلك يستغل الكثيرين هذه الفترة للذهاب إلى المدن الساحلية للاستمتاع بالعطلة والإجازة مع العائلة.