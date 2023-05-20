أسعار دخول شواطئ العين السخنة 2023.. «السماد» بـ50 جنيها للفرد

يطرح الآلاف أسئلة حول أسعار دخول شواطئ العين السخنة 2023، وأرخص شواطئ العين السخنة المخصصة للعائلات، بالتزامن مع بدء فصل الصيف، وانتهاء الامتحانات في بعض المحافظات وقرب انتهائها في باقي المحافظات، واستعداد معظم الأسر لقضاء العطلة الصيفية في المدن الساحلية.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» أسعار دخول شواطئ العين السخنة 2023 فضلًا عن أرخص شواطئ العين السخنة والشواطئ المفتوحة والمجانية في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار دخول شواطئ العين السخنة 2023

وفيما يخص أسعار دخول شواطئ العين السخنة 2023 لليوم الواحد فقد جاءت وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة عنها كالتالي:

- أسعار دخول شاطئ ساند بيتش تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 250 جنيها، حسب البرنامج والخدمات المقدمة.

- أسعار دخول شاطئ لولي العين السخنة تبدأ من 250 جنيهًا.

- أسعار دخول شاطئ كانون تبدأ من 500 جنيه.

سعر دخول الشواطئ بالعين السخنة

- سعر دخول شاطئ جاردينيا يبدأ من 160 جنيهًا شاملة حجز المقاعد والشمسية للمجموعة، بينما يضاف 80 جنيهًا للفرد في حالة رغبتهم بتناول وجبة غداء، ويبلغ سعر الدخول للأطفال سن 6:10 سنوات 80 جنيهًا.

- سعر دخول شاطئ قرية الزهور بالعين السخنة يبدأ من 100 جنيه عدا الخميس والجمعة يبلغ سعر الدخول 125 جنيها، شامل غرفة تبديل الملابس والكراسي والشمسيات، ويسمح بدخول الأطفال بالمجان حتى سن 10 سنوات.

- سعر دخول شاطئ اللؤلؤة بالعين السخنة 250 جنيهًا للفرد طوال أيام الأسبوع، بينما تزداد في «الويك إند» لتصبح 330 جنيها يومي الخميس والجمعة.

- سعر دخول شاطئ روكيت بيتش بالعين السخنة تبدأ من 150 جنيهًا للفرد.

- سعر دخول شاطئ الندى بالعين السخنة يبلغ نحو 150 جنيهًا.

شواطئ العين السخنة للعائلات

وفيما يخص شواطئ العين السخنة للعائلات فإنّها تشمل المناطق الآتية:

- سعر دخول شاطئ أميجو يبدأ من 250 جنيهًا.

- سعر دخول شاطئ واحة مينا يبدأ من 120 جنيهًا، ومجانًا للأطفال أقل من 5 سنوات، ويضم ألعاب مائية للكبار والصغار.

شواطئ العين السخنة المجانية

كما يوجد عدة شواطئ شبه مجانية، مثل شاطئ السماد بقيمة دخول 50 جنيها، والبترول بقيمة دخول 80 جنيهًا.