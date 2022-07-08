أسعار دخول شواطئ العين السخنة لصيف 2022.. تبدأ من 250 جنيها

مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك التي تتزامن مع فصل الصيف، يفضل الكثيرون قضاء الإجازة التي تستمر هذا العام لمدة 9 أيام في إحدى المدن الساحلية، إذ يمكن الاستمتاع بالسباحة والمناظر الخلابة، وارتفعت خلال الفترة الماضية عمليات البحث عن أسعار دخول شواطئ العين السخنة لصيف 2022، والشواطئ المجانية المتاحة.

أسعار دخول شواطئ العين السخنة لصيف 2022

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخبرية التي تجيب على أسئلة القراء، أسعار دخول شواطئ العين السخنة لصيف 2022، وفقًا للقائمين على تلك الشواطئ، حيث أنها مفتوحة للزوار، لكن يتوجب الحجز المسبق قبل التوجه للشاطئ وذلك لمنع تكدس المصيفين.

حجز اليوم الواحد

هناك بعض الشواطئ التي يمكن أن يحجز فيها الشخص رحلات اليوم الواحد في العين السخنة منها شاطئ ساند بيتش وهو تابع للفندق الذي يحمل نفس الاسم، ويمكن حجز اليوم الواحد بسعر يتراوح بين 250 و1000 جنيه حسب البرنامج.

وهناك شاطئ لولي العين السخنة وهو يقع على بعد 8 كيلومترات من بوابات المدينة، وبذلك يعتبر الأكثر قربًا للقاهرة، ويحتوى على شاطئ مفتوح، فضلا عن توافر العديد من الأنشطة الرياضية، والألعاب، وأماكن الصيد، ويبدأ حجز اليوم الواحد منها 250 جنيهًا.

هناك شاطئ كانون وهو من أرقي الشواطئ التي تقدم خدمات فندقية مثالية، وتتضمن العديد من الأنشطة المختلفة، ويبدأ الحجز رحلات اليوم الواحد من 500 جنيه.

شواطئ العين السخنة بأسعار رمزية

وفضلا عن الشواطئ الفندقية بالعين السخنة، هناك الكثير من الشواطئ الشعبية التي يكون الدخول إليها بتذكرة ذات سعر رمزي، تبدأ رسوم الوصول إلى شاطئ السماد حيث تبلغ قيمة التذكرة 50 جنيهًا، والأطفال الأقل من 5 سنوات مجانا.

أما الشاطئ الثاني فهو شاطئ البترول وهو من الشواطئ الاقتصادية ووصل سعر التذكرة نحو 80 جنيهًا.