رامي رضوان: تربينا على أعمال سمير غانم وسيرته ترسم البسمة على الوجوه

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الكثير من الجمهور في مصر والوطن العربي، تربى على أعمال الفنان الراحل سمير غانم، لتصبح «افيهاته» مكونا لجزء كبير من قاموسنا اليومي.

تاريخ حافل في المسرح والسينما

جاء ذلك في إطار تعليقه على حلول الذكرى الثانية غد السبت الموافق 20 مايو لرحيل والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا منذ عام، متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، تاركًا خلفه تاريخ حافل في المسرح والسينما والدراما.

الأفلام والمسرحيات والفوازير

أضاف خلال تقديم برنامج «مساء DMC»، أن تناوب سيرته مع اقتراب ذكرى رحيله -والتي لا تزال حية بكل الخير بين الناس- كفيلة أن ترسم البسمة على الوجوه، وتستعيد من الذاكرة أعماله الفنية في الأفلام والمسرحيات والفوازير، مضيفا: «كان ضحكة مصر والوطن العربي، وتربينا جميعا على أعماله من الفوازير وفطوطة والأفلام وغيرها».

مدرسة مستقلة في الكوميديا

وتابع: «لن أقول إن شهادتي مجروحة، لأن شهادتي هي شهادة الملايين في مصر والوطن العربي، كان صاحب مدرسة مستقلة في الكوميديا، وأي جملة عادية تخرج منه كانت كافية أن تسقط من يسمعه أو يشاهده من الضحك».

وعلق على المقارنات الدائرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفنان الأكثر كوميديا بين الفنانين عادل إمام وسمير غانم، وذلك على خلفية الاحتفاء بمناسبة عيد مولد الزعيم ثم ذكرى الفنان الكبير سمير غانم، من خلال تداول الهاشتاجات على مدار الأسبوع، قائلا: «لا أحد يستطيع أن يضعهم في محل مقارنة، كل منهما مدرسة».