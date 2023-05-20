أمنية لـ سمير غانم تحققت بعد رحيله.. شقيقه يكشفها

تحل اليوم السبت، الذكرى الثانية على رحيل ملك الكوميديا الفنان سمير غانم، الذي رحل بجسده عن عالمنا، لكنه حاضرا بأعماله الفنية، التي أمتع بها جمهوره لسنوات طويلة حقق خلالها كثير من الأحلام، لكن تبقى له حلم واحد على المستوى الشخصي لم يحققه.

وكشف حسام غانم شقيق الفنان سمير غانم فى تصريحات لـ«الوطن»، عن الأمنية التي كان يتمناها شقيقه، فقال بأنه كان يتمنى أن تنجب ابنته الصغرى إيمي سمير غانم، وأعرب كثيرا عنها خلال حياته.

أمنية سمير غانم تحققت بعد رحيله

تابع حسام غانم، أن إراداة الله شاءت أن تتحقق أمنيته، لكن بعد رحيله، حيث أنه بالفعل رزق الله إيمي بمولود جديد قائلا «سمير كان هيتبسط أوي بيه، وكان هيعرف إن امنيتة تحققت بالفعل، ربنا يرحمه».

يذكر أن إيمي رزقت بأول مولود لها من زوجها الفنان حسن الرداد وأطلقوا عليه اسم فادى على اسم شقيق الفنان حسن الرداد الذي توفاه الله وهو صغير .