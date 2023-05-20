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ضبط 86 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:37 م | السبت 20 مايو 2023
المرور - صورة أرشيفية

المرور - صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (86729) مخالفة مرورية متنوعة.

(27236) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(953) مخالفة السير بدون تراخيص.

(6) دراجات نارية مخالفة.

(25) مخالفة موقف عشوائي.

(15) مخالفة شروط التراخيص.

استراتيجية وزارة الداخلية

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات وزارة الداخلية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار