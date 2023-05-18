إصابة سائقين وتاجر ملابس بسبب أولوية المرور في الوراق

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية المرور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين أعلى دائري القوس الغربي، على الفور انتقل رجال المباحث وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين طرفين، طرف أول سائق 46 مصابا بكدمات وسحجات وجرح قطعي بفروة الرأس متفرقة بالجسم، طرف ثان، تاجر ملابس مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، سائق 24 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلاقي العلاج.

اعترافات المتهمين

وبسؤالهما اتهما الطرف الأول بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسبب أولوية المرور بالسيارة أعلى الدائري.

وبمواجهة الطرف الأول اعترف بارتكابه الواقعة بسبب أولوية المرور على الدائري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.