بقيمة 1.1 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمُان

يزور السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، غدا الأحد جمهورية مصر العربية، وفقا لبيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني، حيث تأتى الزيارة امتدادًا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما.

حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطة عمان

في هذا الصدد، ترصد «الوطن» في هذا التقرير، حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وسلطة عمان، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- سجل معدل قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%.

- بلغت قيمة الصادرات المصرية 202.1 مليون دولار في 2022 مقابل 163.3 مليون دولار في 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من عُمان 869.3 مليون دولار مقابل 487.5 مليون دولار خلال عامي المقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 78.3%.

أهم السلع التي تصدرها مصر إلى عُمان خلال 2022

- تصدر مصر إلى سلطنة عمان الفواكه والتي جاءت في المقدمة بقيمة 41.7 مليون دولار.

- تصدر مصر خضر ونباتات بقيمة 196 مليون دولار، ثم أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 17.7 مليون دولار.

- أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 12.2 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 11.6 مليون دولار.

أهم الواردات من سلطنة عمان خلال 2022

- تستورد مصر خامات معادن بقيمة 665.1 مليون دولار.

تسورد مصر لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56.7 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 56.5 مليون دولار.

- تستورد مصر أسماك بقيمة 29 مليون دولار، ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.3 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات العمانية في مصر

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة الاستثمارات العمانية في مصر التي بلغت نحو 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 0.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 100%.