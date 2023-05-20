سعر السمك اليوم السبت في سوق العبور.. أكثر من 41 نوعا

أعلن سوق العبور اليوم السبت كافة أسعار الأسماك التي تباع داخل شوادر السوق، ووصل عددها إلى نحو أكثر من 41 نوع سمك يباع في الأسواق المصرية المختلفة.

أسعار السمك اليوم

وبحسب المعلن في سوق العبور، فإن أسعار الأسماك اليوم السبت 20 مايو الجاري، سجلت الآتي:

كيلو بلطي 1 من 70 إلى 74 جنيها.

كيلو بلطي 2 من سعر 67 إلى سعر 69 جنيها.

كيلو بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 60 جنيها.

كيلو فليه بلطي من سعر 40 إلى سعر 200 جنيه.

كيلو قشر بياض من سعر 70 إلى سعر 110 جنيهات.

كيلو بياض أملس 1 (بلدي) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه.

كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.

كيلو قراميط - شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها.

كيلو ثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيها.

كيلو مكرونة خليجي من سعر 50 إلى سعر 60 جنيها.

كيلو مكرونة سويسي من سعر 62 إلى سعر 88 جنيها.

كيلو مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها.

كيلو موسى من سعر 160 إلى سعر 240 جنيها.

كيلو سبيط - كاليماري - سابيا من سعر 140 إلى سعر 260 جنيها.

كيلو قرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.

كيلو حدادي من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها.

كيلو كابوريا من سعر 30 إلى سعر 160 جنيها.

كيلو مرجان 1 من سعر 45 إلى سعر 65 جنيها.

كيلو مرجان 2 من سعر 34 إلى سعر 44 جنيها.

كيلو مرجان مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها.

كيلو بربون 1 من سعر 60 إلى سعر 70 جنيها.

كيلو بربون 2 من سعر 44 إلى سعر 54 جنيها.

كيلو بربون مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

كيلو دنيس من سعر 100 إلى سعر 160 جنيها.

كيلو جمبري جامبو من سعر 370 إلى سعر 480 جنيها.

كيلو جمبري 1 من سعر 290 إلى سعر 360 جنيها.

كيلو جمبري 2 من سعر 190 إلى سعر 280 جنيها.

كيلو جمبري 2 مجمد من سعر 100 إلى سعر 250 جنيها.

كيلو جمبري 3 من سعر 70 إلى سعر 180 جنيها.

كيلو بوري 1 من سعر 78 إلى سعر 88 جنيها.

كيلو بوري 2 من سعر 44 إلى سعر 64 جنيها.

كيلو مازليا - كشر من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.

كيلو شعور من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.

كيلو وقار من سعر 70 إلى سعر 130 جنيها.

كيلو قاروص - لوت من سعر 60 إلى سعر 140 جنيها.

كيلو موزة من سعر 40 إلى سعر 80 جنيها.

كيلو باغة من سعر 10 إلى سعر 30 جنيها.

كيلو سردين من سعر 35 إلى سعر 75 جنيها.

كيلو كسكمري من سعر 30 إلى سعر 70 جنيها.

كيلو سردين مجمد من سعر 30 إلى سعر 60 جنيها.

كيلو ماكريل مجمد من سعر 55 إلى سعر 75 جنيها.