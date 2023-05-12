أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12-5-2023.. البلطي بـ74 جنيها

شهدت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة اليوم الجمعة 12- 5- 2023 استقرارا ملحوظا داخل الأسواق، نظرا لوجود كميات كبيرة معروضة بالأسواق.

أسعار السمك في مصر اليوم

واستقرت أسعار الأسواق اليوم بالأسواق المحلية نظرا لوفرة المعروض منها في ظل توازن العرض والطلب، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 75 إلى 85 جنيها للكيلو حسب الحجم، وسعر سمك البوري ما بين 75 إلى 120 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 80 إلى 125 جنيها، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 250 إلى 350 جنيها للكيلو، بحسب ما قال فوزي السيد، عضو شعبة الأسواق في تصريحات لـ«الوطن»

أسعار السمك البلطي اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الانواع، حيث يتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي ما بين 40 إلى 200 جنيها، كما يتراوح سعر سمك البلطي ما بين 69 إلى 74 جنيها حسب الحجم، وسعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 50 جنيها للكيلو، وسعر كيلو البوري 1 ما بين 70 إلى 90 جنيها حسب الحجم، وسعر البوري 2 ما بين 45 إلى 65 جنيها، كما يتراوح سعر سمك موسي ما بين 160 و280 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 60 إلى 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 280 و360 جنيها، كما يتراوح سعر الجمبري الجامبو ما بين 370 إلى 470 جنيها، وسعر كيلو سمك المرجان 1 ما بين 40 إلى 60 جنيها حسب الحجم، والمرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، وسعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 160 إلى 260 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الكابوريا ما بين 30 جنيها إلى 170 جنيها حسب الحجم والنوع.