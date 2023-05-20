الشرقية تستقبل رحلتين من القاهرة والإسكندرية لزيارة معالم المحافظة

أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن سعادته لاستقبال المحافظة لرحلتين قادمتين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ المحافظة العريق.

الشرقية تستقبل رحلتين من القاهرة والإسكندرية

وفي سياق متصل، ذكرت الدكتورة رشا رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إلى استقبال الهيئة أولى رحلات السياحية الداخلية من محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك لزيارة معالم المحافظة، تضمنت الزيارة قضاء وقت بقرية طوخ القراموص التي تشتهر بزراعة وإنتاج البردي، لرؤية مراحل زراعة وإنتاج البردي، فضلاً عن الاستمتاع بالبيئة الريفية الخلابة بالقرية، حيث قامت الوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لمركز أبوكبير بتجهيز خيمة ومعرض للبردى بأرض الوحدة المحلية ، كما تم زيارة احدى مزارع تربية الخيول العربية بمدينة القنايات، لمشاهدة الخيول العربية الأصيلة وطرق تربيتها وانواعها.

زيارة المنطقة الأثرية في تل بسطا

وتابعت، بأنه تم زيارة المنطقة الأثرية في تل بسطا للتعرف على تاريخ المنطقة الأثرية وتاريخ المحافظة العريق ونقطة مسار العائلة المقدسة ومتحف تل بسطا، واُختتمت الزيارة بعرض للخيول العربية واستمتاع الأطفال بركوب الخيل والملاهى بمركز شباب كفر الحصر.

واعرب الزائرون عن سعادتهم بزيارة معالم محافظة الشرقية وما تشتهر به من بردي وخيول عربية وآثار، مؤكدين معاودة زيارتهم لمحافظة الشرقية في القريب العاجل للتعرف والاستمتاع بجميع ما تتميز به المحافظة.