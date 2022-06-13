متحف آثار الزقازيق في تل بسطا.. هنا معقل التاريخ والحضارة

داخل المنطقة الأثرية بـ«تل بسطا» الكائنة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية يقع متحف آثار الزقازيق «متحف آثار تل بسطا» والذي يضم العديد من القطع الأثرية وتحول إلى أحد أهم المزارات السياحية التي توجد في محافظة الشرقية وذلك بعدما افتتحه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، في مارس 2018 .

عرض مجموعات من القطع التاريخية الأثرية

وأفادت منطقة آثار الشرقية أن المتحف تم إنشاءه منذ عام 2009 ، وتم تجهيز فتارين لعرض مجموعات من القطع التاريخية الأثرية التي تمثل نتائج لحفائر البعثات المصرية والأجنبية بمحافظة الشرقية، كما تضم الفتارين مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية، ومنها الأواني، ومجموعة من المسارج والتماثيل المصنوعة من التراكوتا (طين محروق)، والعملات، بالإضافة لمقتنيات خاصة بالزعيم الراحل أحمد عرابي.

فاترينه خاصة بالمعبودة «باستت»

وأضافت منظقة آثار الشرقية أنه تم تخصيص فاترينه خاصة بالمعبودة «باستت» بها العديد من تماثيل لآلهة مصنوعة من البرونز، وفاترينة بها دفنة تضم تابوت من الفخار، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي ومسند للرأس وموائد القرابين.

مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء

وشهدت منطقة آثار تل بسطا مؤخرا تنظيم مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء استكمالا لأوجه التعاون المثمر والبناء بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة والمحافظة لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

دخول العائلة المقدسة في 24 بشنس

الجدير بالذكر أن تل بسطا كانت تسمى مدينة الآلهة، وقد دخلتها العائلة المقدسة في 24 بشنس ويوجد بها بئر المسيح والذي تم تنظيم احتفالية مؤخرا بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة.