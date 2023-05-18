محافظ شمال سيناء: تقديم التسهيلات لإعادة تشغيل السيرك القومي بالعريش

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور التنويري الذي تقوم به وزارة الثقافة في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات الفنية.

وأشار المحافظ خلال لقائه وفد من وزارة الثقافة برئاسة المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وبحضور وليد طه، مدير السيرك القومي، وليد الجلاد، مدير مسرح البالون، ورمضان سرحان، عضو مجلس الشيوخ، عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف مدن المحافظة.

مهرجان الهجن أقيم بعد توقف لسنوات

وأضاف المحافظ، أنه خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة أقيم مهرجان للهجن بعد توقف لعدة سنوات بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة، وحفل فني كبير بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان محمد منير، وهو بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن شمال سيناء آمنه، وأن الحياة عادت لطبيعتها.

ووجه المحافظ بسرعة العمل على إعادة تشغيل السيرك القومي بالعريش، فضلًا عن تخفيض قيمة تذاكر الدخول للسيرك بقيمة 50% بالنسبة لأسعار التذاكر في القاهرة، مؤكدًا قيام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات حتي يتم افتتاح السيرك خلال عيد الأضحى.

ومن جهة أخرى، أكد المحافظ على عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه في السابق، علاوة على فتح مشروعات تنموية جديدة، وطرق سهلت عملية التنقل والوصول الميسر لغالبية المناطق، مشيرًا إلى قيام المحافظة بتنشيط السياحة الداخلية سواء سياحة الاصطياف أو السياحة الثقافية لزيارة معلم المحافظة، وأن هناك عدة مشروعات سياحية تجرى الآن على أرض الواقع بالعريش والشيخ زويد.

تفقد موقع السيرك القومي بالعريش

من جانبه أكد المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، على قيامه علي رأس لجنة من وزارة الثقافة بزيارة شمال سيناء، وتفقد موقع السيرك القومي بالعريش ووضع تقرير تمهيدًا لإعادة تشغيله بعد توقف منذ 2011 بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.

وأضاف وليد طه، مدير السيرك القومي، على مشاركة السيرك في المهرجان العالمي لفنون السيرك في دولة فيتنام ممثلا لمصر بحضور 8 دول، وحصوله علي المركز الثاني في العروض المقدمة.