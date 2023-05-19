غرق شخصين غرقا أثناء السباحة في بحر العريش والشيخ زويد

وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، جثة شاب غرق بساحل البحر، قبالة غرناطة، أثناء السباحة، وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام إن جثة شاب عشريني يدعى أحمد حمدي من مدينة العريش، وصلت متوفية نتيجة انسداد القصبة الهوائية ومجرى التنفس نتيجة دخول كميات من المياه في الصدر نتيجة الغرق.

وضع الجثة بثلاجة المستشفى لحين العرض على النيابة

وأضاف المصدر أنه جرى إيداع الجثة ثلاجة المستشفى لحين العرض على النيابة، واستخراج تصريح الدفن، بعد كتابة المحضر الرسمي.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارًا بغرق شاب بساحل بحر العريش، نتيجة جرفه إلى الداخل لارتفاع الأمواج والتقلبات المناخية المفاجئة التي تشهدها المنطقة، وجرى فتح تحقيق بحالة الوفاة للشاب الغريق، ومعرفة تفاصيل الغرق، وجاري العمل على استخراج تصريح الدفن.

غرق صبي بساحل بحر الشيخ زويد

وعلى جانب آخر غرق شاب صغير في بحر الشيخ زويد نتيجة أثناء السباحة أمس، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، وقال مصدر طبي بمستشفى الشيخ زويد أن الشاب وصل الى المستشفى جثة هامدة بعد غرقة بساحل البحر نتيجة أنسداد مجرى التنفس، ويدعى «عبد الرحمن.ع.س» من أهالي الشيخ زويد

تم إبلاغ الجهات المعنية بالحادثة والتي بدورها باشرت التحقيقات.