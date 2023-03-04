«الحياة الآن».. مباشر: استمرار أعمال إنشاء مجمع خدمات بيطرية بقرية قمبش ببني سويف

نشرت فضائية «الحياة» فيديو جديد لها من برنامج «الحياة الآن مباشر» عن تواصل العمل بمجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بقرية قمبش التابعة لمركز ببا.

يخدم المجمع 67 ألف نسمة

ويخدم المجمع 67 ألف نسمة ويستهدف الخدمات الزراعية والبيطرية بقرية قمبش، والتي تضمن مجمع خدمات زراعية وبيطرية مقامة على مساحة 325 متر مربع بارتفاع طابقين، ويخدم 6 قرى و16 تابع بالوحدة المحلية للقرية، وتكلفت المجمع 5.5 مليون جنيه تكاليف إنشاء مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بقرية قمبش وبنسبة تنفيذ 97%، ووفر المجمع 600 فرصة عمل، وفرها إنشاء مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية