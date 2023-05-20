علاء قريطم: كلمة الرئيس السيسي بقمة جدة عكست رؤية مصر لحل أزمات المنطقة

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية رقم 32 بجدة بالمملكة العربية السعودية، جاءت لتؤكد الرؤية المصرية الواضحة لكافة أزمات المنطقة وكيفية التعامل معها، مشيدًا بحرص الرئيس السيسي على توصيف الأزمات وتقديم الحلول لها.

التأكيد على الدولة الوطنية

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي دائما وأبدًا وفي كافة المناسبات عند الحديث عن أزمات المنطقة يؤكد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعمل على منع كافة التدخلات الخارجية في دولنا ومنطقتنا.

وأشار النائب علاء قريطم، إلى ضرورة تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية كافة القضايا داخل المنطقة، سواء فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة أن مصر دائما تؤكد تمسكها بالخيار الاستراتيجي، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك فيما يخص الوضع في السودان وليبيا واليمن.

ضرورة العمل العربي المشترك

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ماذكره الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة العربية بأن الأمن القومي العربي كله لا يتجزأ، أمر هام للغاية ويفرض ضرورة العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك تحقيق التقدم والتنمية للشعوب العربية.