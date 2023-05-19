رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأسد»: القمة العربية فرصة لإعادة ترتيب شئوننا بأقل قدر من التدخل

كتب:

 محمد متولى
09:13 م | الجمعة 19 مايو 2023
بشار الأسد خلال كلمته فى قمة «جدة»

بشار الأسد خلال كلمته فى قمة «جدة»

قال الرئيس السورى بشار الأسد إن القمة العربية هى فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شئوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبى، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا فى هذا العالم الذى يتكون اليوم كى نكون جزءاً فاعلاً فيه، مستثمرين فى الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات التى سبقت القمة وصولاً إليها اليوم.

وأوضح «الأسد»، خلال كلمته فى القمة العربية بجدة، أمس، أن العمل العربى المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة نحولها لاحقاً إلى خطة تنفيذية، بحاجة لسياسة موحدة ومبادئ ثابتة وآليات وضوابط واضحة، عندها سننتقل من رد الفعل إلى سباق الأحداث، وستكون «الجامعة» متنفساً فى حالة الحصار لا شريكاً به، ملجأ من العدوان لا منصة له، أما عن القضايا التى نشهدها يومياً من ليبيا إلى سوريا، مروراً بالسودان واليمن وغيرها من القضايا فى المناطق المختلفة، فلا يمكننا معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض، فكل تلك القضايا هى نتائج لعناوين أكبر لم تعالج سابقاً، والحديث فى بعضها بحاجة لمعالجة التصدعات التى نشأت على الساحة العربية خلال عقد مضى، واستعادة الجامعة لدورها كمرمم لا كمعمّق لها.

وأضاف أنه لا بدَّ من ترك القضايا الداخلية لشعوبها، فهى قادرة على تدبير شئونها، وما علينا إلا أن نمنع التدخلات الخارجية فى البلدان، ونساعدها عند الطلب فقط، أما سوريا فماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم، وربما ينتقل الإنسان من حضن إلى آخر لسبب ما لكنه لا يغير انتماءه ومن يغيره فمن دون انتماء فى الأساس، وسوريا قلب العروبة وفى قلبها.

وأكد أن الأمل يرتفع فى ظل التقارب العربى الإقليمى الدولى، ونتمنى أن تشكل القمة بداية جديدة للعالم العربى للتضامن فيما بينه، وللسلام فى المنطقة والتنمية، والازدهار بدلاً من الحرب والدمار.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية السعودي: القمة العربية رحبت بكلمة الرئيسين الروسي والصيني

أبو الغيط: القمة العربية الـ32 بجدة حققت المرجو منها وعودة سوريا من أهم قراراتها

بشار الأسد: القمة العربية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي

من أوروبا إلى القمة العربية.. ماذا يعني حضور زيلينسكي 3 قمم في 10 أيام؟

نص كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية: دعم مؤسسات الدول فرض عين

كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة: أجبرنا على الحرب

انطلاق القمة العربية 32 «قمة التجديد والتغيير» بمشاركة الرئيس السيسي في جدة

رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

سوريا والإمارات تبحثان تعزيز التعاون المشترك على هامش القمة العربية بجدة
بقلم  محمد متولى