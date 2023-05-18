حساب توفير المدخر الصغير من البنك الأهلي.. عائد مميز على مبلغ الـ30 ألف

يوفر البنك الأهلي المصري حسابات التوفير متعددة، من بينها حساب توفير المدخر الصغير، الذي يكون الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الأهلي المصري على حساب توفير المدخر الصغير، يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

أسعار العائد على حساب توفير المدخر

وعن الأشخاص الذين لهم الحق في فتح حساب التوفير المدخر الصغير المصري، والقاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبه.

وبحسب الجدول، فإن سعر العائد على حساب توفير المدخر الصغير، من 3001 إلى 30 ألف جنيه 7.25%، ومن 30001 جنيه 50 ألف جنيه 6.25%، ومن 50001 إلى 100 ألف جنيه 5.50%، والأكثر من 100 ألف جنيه 5.50% أيضًا.

مميزات حساب توفير المدخر الصغير

وعن مميزات حساب توفير المدخر الصغير، يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص، كما أن رصد الحساب الذي يحمل مبلغ 30 ألف جنيه يتمتع بعائد مميز، ويقدم البنك الأهلي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.