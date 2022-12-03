أستاذ تخطيط عمراني: مدينة المنصورة الجديدة إنجاز غير مسبوق

قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة الجيل الرابع الأكثر شهرة وقوة ووضوحا، حيث تستهدف سحب المناطق الإدارية الموجودة في قلب القاهرة القديمة، بعدما كان يعاني بشدة بسبب حجم الرواد، فقد كانت كل الخدمات موجودة فيها، مشددًا على أن مدينة المنصورة الجديدة إنجاز غير مسبوق، مهنئا مواطني الدلتا بإنشاء هذه المدنية، والذين كانوا ينتظرون هذه النقلة خلال عشرات السنوات.

وأضاف «رأفت»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «المشكلة الثانية، هي أننا ننتقل إلى عصر أكثر ذكاءً في المدن، وبالتالي أصبح هناك احتياج شديد جدا إلى ميكنة الخدمات ورصد كل شيء بشكل ذكي».

نقل الخدمية إلى مناطق خارج المدن القديمة

وتابع أستاذ التخطيط العمراني: «عندما نتحدث عن الأماكن الإدارية التي ستدير هذه المنظومة فإنها ستكون موجودة في قلب المدن الجديدة، لكن البنية التحتية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي كان هناك احتياج إلى نقل الخدمية إلى مناطق خارج المدن القديمة وتوفير البنية التي تحل المشكلة الخاصة بالنقل واللوجيستيات في مدن الجيل الأول».

مراكز القيادة والتحكم هي العقل الذكي للربط بين كل الخدمات الذكية

وأكد أن نقل المدن كان هدفه الحصول على مدن ذكية، لأن المدن القديمة مهما جرى تطويرها والدفع بمشروعات فيها لن تكون ذكية، وعندما تم بناء مدن الجيل الرابع أصبح هناك مكون أساسي لمدن الجيل الرابع وهو المكون الذكي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة، إذ أن مراكز القيادة والتحكم هي العقل الذكي الذي سيتم من خلاله الربط بين كل الخدمات الذكية التي تقدم للمواطن.