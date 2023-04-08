ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم، ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة، وجرى التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة، وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز المراغة، وإغلاق مأخذ المحطة، والاعتماد على خزان المحطة، وتشغيل محطات المياه الارتوازي لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، وعقب انتهاء أثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة، سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية، وتشغيل المحطة.

متابعة بقعة السولار

وأشار الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات، تتابع تحرك بقعة السولار، كما جرى اتخاذ كل الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا، ومحطة مياه السكساكا بمركز طما، وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل، فور ظهور أي أثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة، لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

إجراءات الجهات المعنية بمتابعة بقعة السولار

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى إخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديريتي الصحة والري والمسطحات المائية، بالإضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.