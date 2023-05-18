ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعها في الأسواق بالمنيا

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة نفذت حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات العامة، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة للمخابز البلدية وجاءت المخالفات ما بين نقص وزن – مواصفات.

تحرير محاضر متنوعة

كما نفذت الوحدات المحلية لقريتي قلندول ونواي حملة تموينية على البدالين ومنافذ صرف السلع التموينية بالتعاون مع مكتب تموين القرية، وأسفر المرور عن تحرير 14 محضرا تنوعت ما بين (عدم إعلان عن أسعار- عدم وجود شهادة صحية- عدم مزاولة النشاط – نقص وزن)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم

وقال هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، إنه جرى تنفيذ حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية بنطاق المركز، بالتعاون مع إدارة تموين، أسفرت عن ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركز بنى مزار، قال عماد حسن رئيس المركز، إنه جرى تنفيذ حملة على الأسواق بالتعاون مع الادارة البيطرية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، وجرى ضبط 1800 كيلو جرام ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير5 محاضر عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و5 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية ، ومحضر ذبح خارج المجازر.