محافظ كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحانات الأول الثانوي والشهادة الإعدادية اليوم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي وامتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، واطمئن على حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 27297 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانات مادة الفيزياء، كما أدى 63308 طلاب وطالبات في الصف الثالث الإعدادي الامتحانات في مادتي الجبر، والعلوم.

تطبيق معايير السلامة والأمان

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان، اليوم السبت، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات، وكذلك تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات، والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

التنبيه على ضرورة الالتزام بالقواعد

وأضاف أيضا أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير المناخ الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة توافر عوامل التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وذلك أثناء سير عملية الامتحان للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.