هل تغيير محل الإقامة في البطاقة يستجوب نقل ملف السيارة من المرور؟

قال اللواء أحمد هشام خبير المرور، إنَّ تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي يستجوب نقل ملف السيارة من المرور عند تجديد رخصة السيارة إلى المرور الجديد التابع له محل الإقامة، فعلى سبيل المثال في حالة تغيير مالك السيارة محل إقامته في بطاقة الرقم القومي من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة فأن ذلك يستجوب أن يتمّ نقل ملف السيارة إلى مرور القاهرة وقت تجديد رخصة السيارة.

نقل ملف السيارة وقت تغيير محل الإقامة

وأضاف خبير المرور، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ ترخيص السيارة لابد أن يكون في المرور التابع له محل إقامة مالك السيارة في بطاقة الرقم القومي وبذلك حتى يسهل حصر جميع السيارات في كل مرور على حدة، وكذلك الحال عند استخراج رخصة القيادة لا بد أن تكون في نطاق المرور التابع له محل الإقامة.

خطوات استخراج رخصة سيارة

- استخراج شهادة المخالفات في حالة رخصة تسيير السيارة سارية.

- استخراج شهادة بيانات مع شهادة المخالفات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور في حالة انتهاء رخصة السيارة .

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.

- تسلم الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.

وكشف الخبير الأمني، أنَّ خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري كالتالي:

- تقديم توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد دون أخطاء إملائية

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

- دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكّد من صحة الختم من الموظف المختص.