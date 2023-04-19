خطوات بسيطة لاستخراج بدل فاقد رخصة سيارة خاصة.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، مستندات وخطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة خاصة، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول تلك الخدمات في سهولة ويسر سواء إلكترونيًا أو حتى من داخل مقرات الإدارات الشرطية الخدمية وتحديدًا في وحدات المرور.

تنشر «الوطن» المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة سيارة خاصة وهي كالتالي:

1- تقديم طلب على النموذج المُعد لذلك بقسم المرور المختص

2- تقديم اثبات الشخصية ومحل الإقامة.

3- تقديم الرخصة التالفة او ما يفيد بفقد الرخصة (مذكرة محررة بقسم الشرطة او إقرار بفقد الرخصة)

4- سداد الرسوم المقررة قانوناً واستلام الرخصة.

5- صورة رخصة القيادة.

شروط استخراج بدل فاقد لرخصة سيارة ملاكي

- امتلاك السيارة.

خطوات استخراج بدل فاقدة رخصة سيارة ملاكي

- تقديم البطاقة الشخصية (الرقم القومي) وباقي الأوراق للشباك.

- عمل شهادة مخالفات من نيابة المرور.

- تقديم الملف للشباك.

كما تقدم «الوطن» نصائح للقيادة السليمة وهي كالتالي:

- يجب عدم إعطاء إشارة لليمين أو اليسار إلا بعد التأكّد من أنَّه لا يوجد طريق آخر قبل الطريق الذي تنوي الدخول فيه.

- عند الرغبة في التوقف أو التهدئة أثناء السير بالسرعات العالية ولإعلام السيارات الخلفية بذلك فإنَّه يجب الضغط بطريقة خفيفة متقطعة على الفرامل لإعطاء ضوء أحمر متقطع من الخلف لتنبيه السيارات الخلفية.

- عند التخطي يجب مراعاة عدم وجود علامة مرورية أو حالة تمنع التخطي طبقًا لقواعد وآداب المرور.

-عند التخطي يجب استعمال آلة التنبيه نهارًا أو قلاب النور ليلًا لإعلام السائق عن نيتك في تخطيه.

- إذا كانت هناك سيارة تنوي تخطيك فلا تقم بالإشارة للسائق خلفك لتشجيعه على التخطي سواء كانت يدوية أو ضوئية، وإنما فقط عليك تهدئة السرعة والالتزام بالجانب الأيمن.

- عند إجراء عملية التخطي فعلى قائد المركبة عدم العودة للحارة الأصلية، إلا بعد رؤية الفوانيس الأمامية للسيارة المتخطاة في مرآتك.

- في حالة حدوث حريق يراعى عدم إطفاء المحرك إلا بعد توقف السيارة في مكان آمن.

- يراعى عدم فتح الكبوت عند إطفاء الحريق إن أمكن والبحث عن أي فتحة لتوجيه طفاية الحريق من خلالها مثل الشبكة الأمامية.

- يراعى عدم إطفاء الحريق بمنطقة الموتور بالماء ويمكن الاستعانة بالرمل أو بطانية.

- يجب عدم فتح غطاء الرادياتير أثناء ارتفاع درجة الحرارة.

- يجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية والمسكنات، ولا سيما العقاقير الخاصة بالحساسية المؤثرة على الرؤية.