المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير توكيل وعقد بيع سيارة في طوخ بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بحبس فني تمريض، 3 سنوات سجنا مشددا، لقيامه بمعاونة مجهول بتزوير توكيل وعقد سيارة في طوخ وتقليد أختام حكومية، واستعمال محررات مُزورة في ترخيص السيارة في إدارة مرور طوخ.

وصدر الحكم في الدائرة السابعة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

إحالة فني تمريض للجنايات بتهمة التزوير

وترجع أوراق القضية وفق أمر إحالة المتهم «محمد ص م»، فني تمريض بأحد المستشفيات بالقاهرة، لقيامه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بدائرة مركز طوخ، بالاشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محررات رسمية، هي التوكيل رقم 143 /1 لسنة 2019 توثيق الجزيرة، عقد البيع رقم 2419 / د لسنة 2019 توثيق الخانكة، وذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات فقام المجهول باصطناعها وتدوين بياناتها وذيلها بعلامات أحد موظفي الحكومة ومهرها بأختام وعلامات عزاها لذات الجهة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الوارد بالتحقيقات.

المتهم الموجهة لفني تمريض بالتزوير

كما اشترك المتهم بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محرر رسمي، هو عقد بيع السيارة رقم 1198 / ك توثيق شمال القاهرة، حال كونه المختص بتحريره بأن أمده بالمحررين المزورين محل الاتهام السابق، فحرره سالف الذكر، وأثبت به البيانات محل المحررين المزورين سالفي البيان على خلاف الحقيقة عتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.