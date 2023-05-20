حالة الطقس غدا والظواهر الجوية المتوقعة.. معتدل الحرارة ليلا وشبورة ورباح

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا والظواهر الجوية المصاحبة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما في المساء فيسود طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت أنه تنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد والصحراء الغربية وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على النحو التالي:

القاهرة الكبرى، الدرجة العظمى: 33، الدرجة الصغرى: 23.

الوجه البحري، الدرجة العظمى: 33، الدرجة الصغرى: 23.

السواحل الشمالية الغربية، الدرجة العظمي: 32، الدرجة الصغرى: 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، الدرجة العظمى: 30، الدرجة الصغرى: 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، الدرجة العظمى: 35، الدرجة الصغرى: 23.

شمال الصعيد، الدرجة العظمى: 37، الدرجة الصغرى: 23.

جنوب الصعيد، الدرجة العظمى: 38، الدرجة الصغرى: 42.