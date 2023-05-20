تسكين المجموعة الثامنة لرائدات الغرفة التجارية بمعرض «أهلا رمضان»

تفقدت جيهان فؤاد، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة الإسماعيلية، الجناح الخاص بالمجلس في معرض «أهلاً رمضان»، المقام بحديقة الشيخ زايد، برفقة سالي حوا، سكرتير المجلس، لإنهاء إجراءات إخلاء المجموعة السابعة من رائدات الغرفة التجارية، وتسكين المجموعة الثامنة، وفقاً لتوجيهات المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، بضرورة استفادة أكبر قدر من العارضات بالمشاركة في المعرض، من خلال تقسيمهم إلى مجموعات.

توجيه الشكر لرائدات الغرفة التجارية

وقالت جيهان فؤاد إنه في إطار سلسلة المجموعات لرائدات الأعمال بجناح المعرض الاقتصادي لسيدات الأعمال، تم متابعة إجراءات إخلاء المجموعة السابعة، حيث تم تقديم الشكر لهن، على التفاعل والتعاون، وتفعيل ورش العمل، عن طريق إحدى العارضات المتميزات، وكيفية تعليم الأطفال والسيدات أعمال الأكسسوارات والحرف اليدوية «الهاندميد».

وأضافت رئيس المجلس الاقتصادي أنه سيتم استكمال إجراءات تسكين المجموعة الجديدة في المعرض لليوم الثاني، فيما حرصت العارضات على تقديم الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على تذليل جميع العقبات خلال فترة مشاركتهن، وتقديم جميع أوجه الدعم لهن.

تنوع المنتجات بمعرض «أهلاً رمضان»

من جانبها، قالت سالي حوا، سكرتير المجلس، أن المجموعة الثامنة تضم مجموعة مختلفة و متنوعة من الملابس والإكسسوار والأحذيه والشنط والمفروشات والخرز والكروشيه والحرف اليدويه المتميزة والمأكولات والخضروات الجاهزة.

وشددت سكرتير المجلس على حرص المجلس علي تنوع المنتجات بمعرض أهلا رمضان، تسهيلاً على المواطنين، مع أهمية طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق الخارجية، وتحقيق استفادة أكبر قدر من العارضات خلال فترة المعرض.

وتم تمديد فترة معرض «أهلاً رمضان» المقام في حديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، حتى عيد الأضحي المبارك، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات سابقة، أن الغرفة تكلل كافة الجهود لدعم السيدات، بما يضمن لهن كافة حقوقهن التي كفلها الدستور، ويحقق لهن حماية كاملة، كما يكفل لهن، دون أي تمييز، الفرص الاقتصادية، لتمكين المرأة من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها الوطني.