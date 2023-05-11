تخصيص جناح للسيدات بـ«أهلا رمضان» في الإسماعيلية للترويج لمنتاجتهن

أعلنت جيهان فؤاد، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في محافظة الإسماعيلية، تسكين مجموعة من السيدات في معرض أهلاً رمضان بحديقة الشيخ زايد، ضمن مبادرات الغرفة التجارية لمساعدتهن في عرض منتاجتهن وتسويقها.

وأضافت فؤاد، خلال تفقدها المعرض، أن جناح سيدات الأعمال يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030، وهو ما يهدف له مجلس سيدات الأعمال.

وقالت فؤاد إنّه تم تسكين المجموعة السابعة لعارضات مجلس سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية؛ لممارسة أعمالهم داخل معرض أهلا رمضان، اليوم، بعد انتهاء الإجراءات مع الغرفة التجارية، بحسب الجدول المتفق عليه بالتبادل بين 120 عارضة في مجموعات.

تنوع بين العارضين

ونوّهت سالي حوا سكرتير المجلس، بحرص الغرفة التجارية ومجلس سيدات الأعمال على تنوع المنتجات بمعرض أهلا رمضان تسهيلًا على المواطن مع أهمية طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق الخارجية، واستفادة أكبر قدر من العارضات خلال فترة إقامة المعرض.

كان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، أعلن مد فترة إقامة المعرض في حديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، حتى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء.