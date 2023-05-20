حالة الطقس غدا الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الأحد حتى نهاية الأسبوع على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، أن يشهد غدا الأحد أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الضبعة).

حالة الطقس غدا

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن الظواهر الجوية، نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 34 - 23

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 23

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 31 - 21

- العلمين الجديدة 31 - 20

- مطروح 29 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 32 - 23

- الغردقة 33 - 23

- سفاجا 34 - 24

- مرسى علم 33 - 23

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 31 - 24

- أبو رماد 30 - 23

- رأس حدربة 29 - 23

- الفيوم 37 - 22

- بني سويف 37 - 22

- المنيا 37 - 22

- أسيوط 38 - 22

- سوهاج 38 - 22

- قنا 38 - 24

- الأقصر 38 - 24

- أسوان 38 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 38 - 23.