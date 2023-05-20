«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من الأحد، وفق بيان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر منذ قليل.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الضبعة»، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء، بحسب خبراء الأرصاد.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 34 - 23

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 23

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 31 - 21

- العلمين الجديدة 31 - 20

- مطروح 29 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 32 - 23

- الغردقة 33 - 23

- سفاجا 34 - 24

- مرسى علم 33 - 23

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 31 - 24

- أبو رماد 30 - 23

- الفيوم 37 - 22

- بني سويف 37 - 22

- المنيا 37 - 22

- أسيوط 38 - 22

- سوهاج 38 - 22

- قنا 38 - 24

- الأقصر 38 - 24

- أسوان 38 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 38 - 23.