تفاصيل القضايا المطروحة على مائدة «المحليات» في الحوار الوطني

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني، وتناقش الجلسات عدد من قضايا المحور، ويسلط التقرير التالي الضوء على لجنة المحليات التي ستكون حاضرة على طاولة الحوار، بالإضافة إلى التفاصيل التي سيتم تناولها، فضلاً عن الاستماع إلى التوصيات والآراء والأطروحات المتوقعة.

تفاصيل جلسة لجنة المحليات في الحوار الوطني

يشار إلى أنّ لجنّة المحليات ستعقد اليوم أولى جلساتها النقاشية في الحوار الوطني، وحول التفاصيل فستتناول اللجنة مناقشة قضية قانون المجالس الشعبية المحلية، والتي تعد إحدى القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة بحسب ما أعلن عنه مجلس أمناء الحوار أواخر الأسبوع الماضي، وتتضمن القضايا التي سيتم طرحها في قانون المجالس الشعبية المحلية الاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية وهي، التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة والحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية في كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان.

الحضور في ثاني جلسات المحور السياسي

وحول الحضور في الجلسة فالجدير بالذكر أنّ الجلسة ستشهد حضور الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات والنائب علاء عصام، المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، بالإضافة إلى المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

جلسات لجنة الأحزاب السياسية

أما فيما يتعلق بالجلسة الأخرى فستناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتي تشمل،

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.