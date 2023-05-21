الأرصاد تكشف درجات الحرارة اليوم.. القاهرة تسجل 35 درجة مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأحد 21 مايو، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل في الصباح ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ويكون ليلاً معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 34 - 23

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 34

- طنطا 34 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 31 - 21

- العلمين الجديدة 31 - 20

- مطروح 29 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 32 - 23

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 34 - 24

- مرسى علم 33 - 23

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 31 - 24

- أبو رماد 30 - 23

- رأس حدربة 29 - 23

- الفيوم 37 - 22

- بني سويف 37 - 22

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 38 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 38 - 24

- الأقصر 38 - 23

- أسوان 38 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 38 - 23.