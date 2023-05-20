سينرجي تطرح بوستر فيلم «البعبع» لأمير كرارة وياسمين صبري

طرحت شركة سينرجي عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بوستر فيلم البعبع، بطولة النجم أمير كرارة وياسمين صبري في موسم عيد الأضحى.

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة

ونشرت الشركة البوستر الخاص بالفيلم، وعلقت عليه: «استنوا فيلم عيد الأضحى البعبع بجميع دور العرض.. أمير كرارة».

فيلم البعبع من إخراج حسين المنباوي

يذكر أن فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه «سلطان»، يواجه مع صديقه سوكا «محمد عبد الرحمن»، العديد من المواقف.

فيلم البعبع من إنتاج شركة سينرجي

يذكر أن الفنان أمير كرارة، شارك في سباق دراما رمضان بمسلسل سوق الكانتو، إذ قام ببطولته رفقة كل من مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.